Опубликовано видео с воронкой от упавшего на детский садик «Василёк» дрона ВСУ

После падения украинского беспилотника на территории детского сада «Василёк» в подмосковном Домодедове осталась воронка внушительных размеров. Видео с места происшествия публикует Mash .

Сотрудники учреждения рассказали телеграм-каналу, что в момент происшествия в детском саду находились около 100 детей. Мэр города Евгения Хрусталёва сообщала, что всех воспитанников и педагогов своевременно эвакуировали в подвал, поэтому никто не пострадал. Сейчас всех детей забрали родители.