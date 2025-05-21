Опубликовано видео с воронкой от упавшего на детский садик «Василёк» дрона ВСУ
После падения украинского беспилотника на территории детского сада «Василёк» в подмосковном Домодедове осталась воронка внушительных размеров. Видео с места происшествия публикует Mash.
Воронка от упавшего в детском саду украинского дрона. Видео © Telegram / Mash
Сотрудники учреждения рассказали телеграм-каналу, что в момент происшествия в детском саду находились около 100 детей. Мэр города Евгения Хрусталёва сообщала, что всех воспитанников и педагогов своевременно эвакуировали в подвал, поэтому никто не пострадал. Сейчас всех детей забрали родители.
Напомним, ранее мэр Домодедово сообщила о работе средств ПВО над городом. Обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада «Василёк». В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово были введены ограничения на приём и вылет самолётов. Также мэр Москвы Сергей Собянин уведомил о сбитии трёх дронов, летевших на столицу.
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