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21 мая, 13:07

Опубликовано видео с воронкой от упавшего на детский садик «Василёк» дрона ВСУ

После падения украинского беспилотника на территории детского сада «Василёк» в подмосковном Домодедове осталась воронка внушительных размеров. Видео с места происшествия публикует Mash.

Воронка от упавшего в детском саду украинского дрона. Видео © Telegram / Mash

Сотрудники учреждения рассказали телеграм-каналу, что в момент происшествия в детском саду находились около 100 детей. Мэр города Евгения Хрусталёва сообщала, что всех воспитанников и педагогов своевременно эвакуировали в подвал, поэтому никто не пострадал. Сейчас всех детей забрали родители.

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Напомним, ранее мэр Домодедово сообщила о работе средств ПВО над городом. Обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада «Василёк». В аэропортах Шереметьево, Жуковский и Домодедово были введены ограничения на приём и вылет самолётов. Также мэр Москвы Сергей Собянин уведомил о сбитии трёх дронов, летевших на столицу.

Обложка © Telegram / Mash

Юрий Лысенко
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