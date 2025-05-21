Глава подмосковного Домодедова Хрусталёва сообщила о работе ПВО
Ракета ПВО. Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Anelo
В городе Домодедово Московской области работают средства ПВО. Об этом в личном телеграм-канале сообщила мэр города Евгения Хрусталёва, также уведомив о временных ограничениях работы аэропорта.
«В Домодедово работают системы ПВО. В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов», — говорится в публикации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трёх летевших на столицу украинских беспилотников. На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Подробности о последствиях пока не сообщались. Помимо Домодедово, ограничения на выпуск и приём судов также были введены в аэропортах Шереметьево и Жуковский. К этому моменту временные ограничения уже сняты.