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21 мая, 11:51

Глава подмосковного Домодедова Хрусталёва сообщила о работе ПВО

Ракета ПВО. Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Anelo

Ракета ПВО. Обложка © Shuttestock / FOTODOM / Anelo

В городе Домодедово Московской области работают средства ПВО. Об этом в личном телеграм-канале сообщила мэр города Евгения Хрусталёва, также уведомив о временных ограничениях работы аэропорта.

«В Домодедово работают системы ПВО. В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов», — говорится в публикации.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии трёх летевших на столицу украинских беспилотников. На месте падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Подробности о последствиях пока не сообщались. Помимо Домодедово, ограничения на выпуск и приём судов также были введены в аэропортах Шереметьево и Жуковский. К этому моменту временные ограничения уже сняты.
Юрий Лысенко
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