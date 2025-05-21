Аэропорты Москвы начали принимать самолёты после отражения атаки дронов
В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский отменили временные ограничения
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Три московских аэропорта снова начали принимать и отправлять пассажирские рейс после отражения атаки беспилотников. Об этом объявили в пресс-службе Росавиации.
«В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», – информирует ведомство.
Всего часом ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что силами ПВО отражена атака трёх беспилотников, летевших на столицу. По словам градоначальника, на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили принимать и отправлять самолёты. Вслед за ними план «Ковёр» ввели и в Шереметьево.