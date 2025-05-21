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Регион
21 мая, 19:12

Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Аэропорт. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / supakitswn

Росавиация сообщила, что в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. По данным ведомства, воздушную гавань временно закрыли для приёма и выпуска самолётов в 21:06 по московскому времени.

Кроме того, с 21:32 мск ограничения введены в аэропорту Жуковский. Сейчас авиагавани не отправляют и не принимают рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Домодедово и Жуковский третий раз за день приостановили приём и выпуск рейсов
Домодедово и Жуковский третий раз за день приостановили приём и выпуск рейсов

Как сообщал Life.ru, в Московском регионе усилили контроль за работой аэропортов и авиакомпаний из-за временных ограничений на использование воздушного пространства. Росавиация предупреждала, что задержки в прибытии воздушных судов могут привести к сбоям в расписании следующих рейсов.

Лия Мурадьян
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