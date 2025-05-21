Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропортах Домодедово и Жуковский

Росавиация сообщила, что в московском аэропорту Домодедово ввели временные ограничения. По данным ведомства, воздушную гавань временно закрыли для приёма и выпуска самолётов в 21:06 по московскому времени.

Кроме того, с 21:32 мск ограничения введены в аэропорту Жуковский. Сейчас авиагавани не отправляют и не принимают рейсы, сообщили в пресс-службе Росавиации.