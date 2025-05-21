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21 мая, 13:17

Домодедово и Жуковский вновь временно прекратили приём и выпуск рейсов

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / supakitswn

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / supakitswn

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 15:44 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он.

Кореняко добавил, что обе воздушные гавани временно не принимают и не выпускают рейсы.

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Сегодня днём мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, надвигающихся в сторону российской столицы. Из-за этого Домодедово и Жуковский приостанавливали работу, однако затем она была возобновлена. Также ограничения вводились в аэропорту Шереметьево.

Владимир Озеров
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