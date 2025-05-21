Домодедово и Жуковский вновь временно прекратили приём и выпуск рейсов
Обложка © Shutterstock /FOTODOM / supakitswn
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 15:44 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он.
Кореняко добавил, что обе воздушные гавани временно не принимают и не выпускают рейсы.
Сегодня днём мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников, надвигающихся в сторону российской столицы. Из-за этого Домодедово и Жуковский приостанавливали работу, однако затем она была возобновлена. Также ограничения вводились в аэропорту Шереметьево.