Домодедово и Жуковский вновь временно прекратили приём и выпуск рейсов

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно прекратили приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов с 15:44 МСК введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он.

Кореняко добавил, что обе воздушные гавани временно не принимают и не выпускают рейсы.