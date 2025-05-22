Силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над регионами России за 3 часа 50 минут
БПЛА самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016
Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 77 украинских беспилотников менее чем за четыре часа. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали вечером 21 мая с 20:00 до 23:50 мск.
Большую часть, 42 дрона, сбили над Курской областью. Ещё 14 — над районами Белгородской области. Девять беспилотников уничтожили и перехватили над Московской областью, восемь — над Орловской. Ещё два БПЛА сбили в Калужской области. По одному дрону ликвидировали в Рязанской и Тульской областях.
Напомним, всего в Подмосковье за сутки 21 мая сбили более 25 украинских беспилотников. Об их ликвидации сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Одни из беспилотников упал на территории детского сада в Домодедово. Власти региона заявили, что воспитатели спасли 98 детей при вражеской атаке.