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Регион
21 мая, 21:27

Силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над регионами России за 3 часа 50 минут

БПЛА самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА самолётного типа. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 77 украинских беспилотников менее чем за четыре часа. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали вечером 21 мая с 20:00 до 23:50 мск.

Большую часть, 42 дрона, сбили над Курской областью. Ещё 14 — над районами Белгородской области. Девять беспилотников уничтожили и перехватили над Московской областью, восемь — над Орловской. Ещё два БПЛА сбили в Калужской области. По одному дрону ликвидировали в Рязанской и Тульской областях.

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Напомним, всего в Подмосковье за сутки 21 мая сбили более 25 украинских беспилотников. Об их ликвидации сообщал мэр столицы Сергей Собянин. Одни из беспилотников упал на территории детского сада в Домодедово. Власти региона заявили, что воспитатели спасли 98 детей при вражеской атаке.

Лия Мурадьян
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