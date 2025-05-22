Силы ПВО сбили 77 беспилотников ВСУ над регионами России за 3 часа 50 минут

Российские средства противовоздушной обороны сбили над регионами 77 украинских беспилотников менее чем за четыре часа. Как сообщили в Минобороны России, атаку отражали вечером 21 мая с 20:00 до 23:50 мск.

Большую часть, 42 дрона, сбили над Курской областью. Ещё 14 — над районами Белгородской области. Девять беспилотников уничтожили и перехватили над Московской областью, восемь — над Орловской. Ещё два БПЛА сбили в Калужской области. По одному дрону ликвидировали в Рязанской и Тульской областях.