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21 мая, 19:30

Мужчине оторвало руку при атаке БПЛА на автомобиль в Шебекине

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Очередная атака украинских беспилотников на Белгородскую область обернулась ранением мирного жителя. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА ударил по движущемуся автомобилю в городе Шебекино, в результате чего мужчина получил тяжёлое ранение.

«Мужчину с травматической ампутацией правой руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков в Telegram-канале.

В Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство
В Белгородской области ВСУ сбросили с беспилотника взрывное устройство

Сейчас врачи проводят операцию раненому. Автомобиль после удара оказался повреждён.

Как сообщал Life.ru, в этот же вечер, 21 мая, двое мужчин пострадали при налёте дронов ВСУ на Курскую область. Там ВСУ атаковали село Званное Глушковского района и посёлок Коренево.

Лия Мурадьян
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