Мужчине оторвало руку при атаке БПЛА на автомобиль в Шебекине
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168
Очередная атака украинских беспилотников на Белгородскую область обернулась ранением мирного жителя. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, БПЛА ударил по движущемуся автомобилю в городе Шебекино, в результате чего мужчина получил тяжёлое ранение.
«Мужчину с травматической ампутацией правой руки бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — сообщил Гладков в Telegram-канале.
Сейчас врачи проводят операцию раненому. Автомобиль после удара оказался повреждён.
Как сообщал Life.ru, в этот же вечер, 21 мая, двое мужчин пострадали при налёте дронов ВСУ на Курскую область. Там ВСУ атаковали село Званное Глушковского района и посёлок Коренево.