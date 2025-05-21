Хинштейн: Двое мужчин пострадали при налёте дронов ВСУ на Курскую область

Двое мужчин получили ранения в ходе налёта дронов ВСУ на Глушковский и Кореневский районы Курской области. Об этом в личном телеграм-канале уведомил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Сегодня украинский дрон атаковал село Званное Глушковского района. В результате атаки пострадал 70-летний местный житель. У него осколочное ранение лица, верхних и нижних конечностей, живота. Состояние тяжёлое. В ближайшее время он будет доставлен в Курскую областную больницу», — говорится в посте.

Второй пострадавший — 65-летний житель посёлка Коренево, получивший осколочные ссадины и рваные раны головы, когда FPV-дрон атаковал гражданскую машину. Мужчину госпитализировали, угрозы его жизни нет. Автомобиль получил серьёзные повреждения.