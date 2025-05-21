Терроризм и провокация: В Совфеде жёстко осудили Киев за очередную атаку дронами на Москву

Атакуя беспилотниками Москву и область, украинское руководство пытается спровоцировать Россию на ответный удар по собственной столице, так как нынешний Киев не знает других методов, кроме террористических. Об этом в комментарии Life.ru заявили сенаторы, члены Совета Федерации Владимир Джабаров и Андрей Климов.

«Они же провоцируют. Они просто хотят нас провоцировать на ответный удар по тому же Киеву. Вот они провоцируют для того, чтобы сказать всему миру: «Смотрите, Россия не заключает перемирие, а мы же хотим перемирия, давайте всё-таки заставим пойти на перемирие».

Он добавил, что провокационный ход украинских властей абсолютно понятен, и Киев в своих действиях опирается на западно-европейских союзников: Францию, Германию, Великобританию и, вероятно, ряд других государств. И всё это делается только для того, чтобы попытаться вывести Москву из равновесия.

Они не только сегодня атакуют, они это каждый день делают. Потому что мы имеем дело с террористами, больше ничего. Какие тут причины? Террористические, а какие ещё могут быть? Внушить страх, всех перепугать, заставить делать ошибки, сильная злоба.

«Всё это типичное проявление терроризма со стороны этого недогосударства и его хунты. Их призывают к миру, а они продолжают своё. Ничего другого не умеют. Они тоже сбегают по всему миру и кричат о том, что пора прекращать. Террористы так и делают. Они творят свои преступления и бегают по всему миру. Все террористы так делают», — подытожил Климов.