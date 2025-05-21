Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 18:35

Терроризм и провокация: В Совфеде жёстко осудили Киев за очередную атаку дронами на Москву

Сенатор Джабаров: Атакуя Москву дронами, Украина провоцирует РФ на удар по Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VHarasymiv

Атакуя беспилотниками Москву и область, украинское руководство пытается спровоцировать Россию на ответный удар по собственной столице, так как нынешний Киев не знает других методов, кроме террористических. Об этом в комментарии Life.ru заявили сенаторы, члены Совета Федерации Владимир Джабаров и Андрей Климов.

«Они же провоцируют. Они просто хотят нас провоцировать на ответный удар по тому же Киеву. Вот они провоцируют для того, чтобы сказать всему миру: «Смотрите, Россия не заключает перемирие, а мы же хотим перемирия, давайте всё-таки заставим пойти на перемирие».

Владимир Джабаров

Сенатор, член Совета Федерации

«Они же провоцируют. Они просто хотят нас провоцировать на ответный удар по тому же Киеву. Вот они провоцируют для того, чтобы сказать всему миру: «Смотрите, Россия не заключает перемирие, а мы же хотим перемирия, давайте всё-таки заставим пойти на перемирие».
«Они же провоцируют. Они просто хотят нас провоцировать на ответный удар по тому же Киеву. Вот они провоцируют для того, чтобы сказать всему миру: «Смотрите, Россия не заключает перемирие, а мы же хотим перемирия, давайте всё-таки заставим пойти на перемирие».

Он добавил, что провокационный ход украинских властей абсолютно понятен, и Киев в своих действиях опирается на западно-европейских союзников: Францию, Германию, Великобританию и, вероятно, ряд других государств. И всё это делается только для того, чтобы попытаться вывести Москву из равновесия.

Они не только сегодня атакуют, они это каждый день делают. Потому что мы имеем дело с террористами, больше ничего. Какие тут причины? Террористические, а какие ещё могут быть? Внушить страх, всех перепугать, заставить делать ошибки, сильная злоба.

Андрей Климов

Сенатор, член Совета Федерации

Они не только сегодня атакуют, они это каждый день делают. Потому что мы имеем дело с террористами, больше ничего. Какие тут причины? Террористические, а какие ещё могут быть? Внушить страх, всех перепугать, заставить делать ошибки, сильная злоба.
Они не только сегодня атакуют, они это каждый день делают. Потому что мы имеем дело с террористами, больше ничего. Какие тут причины? Террористические, а какие ещё могут быть? Внушить страх, всех перепугать, заставить делать ошибки, сильная злоба.

«Всё это типичное проявление терроризма со стороны этого недогосударства и его хунты. Их призывают к миру, а они продолжают своё. Ничего другого не умеют. Они тоже сбегают по всему миру и кричат о том, что пора прекращать. Террористы так и делают. Они творят свои преступления и бегают по всему миру. Все террористы так делают», подытожил Климов.

Мишонова: Воспитатели спасли 98 ребят при падении дрона у детсада в Домодедове
Мишонова: Воспитатели спасли 98 ребят при падении дрона у детсада в Домодедове

Напомним, сегодня мэр столицы Сергей Собянин проинформировал об уничтожении средствами ПВО 16 дронов, летевших на Москву. Позже он сообщил о сбитии ещё двух. Уточнялось, что системы ПВО работали над подмосковным Домодедово. Также фрагмент дрона упал на территории детсада «Василёк» в Домодедове.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Совет Федерации
  • Комментарии Лайфу
  • Украина
  • Только на Life
  • Москва
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar