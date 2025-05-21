Собянин: ПВО отразила атаку ещё двух беспилотников, летевших на Москву
Обложка © Lukas Beno
Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что средствами противовоздушной обороны была отражена атака вражеских беспилотних аппаратов, направлявшихся к столице. На месте падения обломков сейчас действуют сотрудники оперативных служб.
«Сбили ещё один украинский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он, а через пару минут сообщил о ещё одном сбитом вражеском беспилотнике.
Точное место уничтожения дронов указано не было.
Сегодняшний день ознаменовался уже третьей приостановкой работы аэропортов Домодедово и Жуковский по приёму и отправке авиарейсов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее уже сообщал о результативной работе ПВО, силами которой было ликвидировано 14 беспилотных летательных аппаратов. Глава Домодедовского округа также подтвердила работу систем противовоздушной обороны, добавив, что фрагменты сбитого дрона упали вблизи детского сада «Василёк».