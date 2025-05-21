Собянин: ПВО отразила атаку ещё двух беспилотников, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что средствами противовоздушной обороны была отражена атака вражеских беспилотних аппаратов, направлявшихся к столице. На месте падения обломков сейчас действуют сотрудники оперативных служб.

«Сбили ещё один украинский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он, а через пару минут сообщил о ещё одном сбитом вражеском беспилотнике.