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21 мая, 15:58

Собянин: ПВО отразила атаку ещё двух беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Lukas Beno

Обложка © Lukas Beno

Мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что средствами противовоздушной обороны была отражена атака вражеских беспилотних аппаратов, направлявшихся к столице. На месте падения обломков сейчас действуют сотрудники оперативных служб.

«Сбили ещё один украинский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он, а через пару минут сообщил о ещё одном сбитом вражеском беспилотнике.

Точное место уничтожения дронов указано не было.

ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию
ПВО отразила массированную атаку украинских дронов на Россию

Сегодняшний день ознаменовался уже третьей приостановкой работы аэропортов Домодедово и Жуковский по приёму и отправке авиарейсов. Мэр столицы Сергей Собянин ранее уже сообщал о результативной работе ПВО, силами которой было ликвидировано 14 беспилотных летательных аппаратов. Глава Домодедовского округа также подтвердила работу систем противовоздушной обороны, добавив, что фрагменты сбитого дрона упали вблизи детского сада «Василёк».

Николь Вербер
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