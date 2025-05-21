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21 мая, 16:19

Собянин: Отражена атака ещё двух летевших на Москву БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Hasith Gunathilake

Сергей Собянин, глава города Москвы, сообщил, что атака вражеских дронов, летевших в сторону столицы, была успешно отражена силами ПВО. В настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

«Военные отразили атаку ещё двух украинских беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он в тг-канале.

В подмосковном Пушкино работает ПВО
В подмосковном Пушкино работает ПВО

Ранее Life.ru сообщал, что сегодня уже в третий раз приостанавливалась работа аэропортов Домодедово и Жуковский. Ранее мэр Собянин сообщал об уничтожении шестнадцати беспилотных аппаратов благодаря эффективным действиям ПВО. Глава Домодедовского округа также подтвердила работу систем противовоздушной обороны и уточнила, что части сбитого беспилотника были обнаружены у детского сада «Василёк». Дети в это время прятались в поддвале.

Николь Вербер
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