Собянин: Силы ПВО уничтожили ещё шесть БПЛА на подлёте к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё шесть украинских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено шесть БПЛА, летевших на Москву», — написал градоначальник в телеграм-канале, отметив, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Напомним, ВСУ весь день 21 мая пытались добраться до Москвы с помощью беспилотников, однако все дроны были уничтожены силами ПВО. Всего за день Киев лишился более 20 БПЛА.