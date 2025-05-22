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21 мая, 22:52

Аэропорт Тамбова временно закрыли для самолётов

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Запрет начал действовать в 1:05 по московскому времени.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 01:05 мск введены в аэропорту Тамбов», — указано в сообщении.

В Москве и Подмосковье усилили мониторинг работы аэропортов и авиакомпаний
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Ранее после почти двухчасового ограничения открыли московские аэропорты Домодедово и Жуковский. Причём, подобные меры там вводили четыре раза за день.

Лия Мурадьян
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