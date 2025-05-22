Аэропорт Тамбова временно закрыли для самолётов

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Запрет начал действовать в 1:05 по московскому времени.

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на их приём и выпуск с 01:05 мск введены в аэропорту Тамбов», — указано в сообщении.