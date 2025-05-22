Убит Андрей Портнов
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 23:59

Средства ПВО сбили ещё четыре дрона ВСУ, летевших на Москву

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые направлялись к столице. В своём телеграм-канале он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее ночью градоначальник также информировал о том, что силы противовоздушной обороны уже уничтожили один БПЛА на подлёте к столице. О пострадавших пока не сообщается.

В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полёты
В аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на полёты

Напомним, Минобороны России отчиталось об уничтожении вечером 21 мая 77 беспилотников ВСУ. Десятки вражеских дронов российские силы ПВО сбили над семью регионами. По данным мэра Москвы, столичный регион за сутки атаковали не менее 30 БПЛА.

Юния Ларсон
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar