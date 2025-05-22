Средства ПВО сбили ещё четыре дрона ВСУ, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые направлялись к столице. В своём телеграм-канале он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее ночью градоначальник также информировал о том, что силы противовоздушной обороны уже уничтожили один БПЛА на подлёте к столице. О пострадавших пока не сообщается.