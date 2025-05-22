Средства ПВО сбили ещё четыре дрона ВСУ, летевших на Москву
ПВО. Обложка © Пресс-служба Министерства обороны Российской Федерации / mil.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые направлялись к столице. В своём телеграм-канале он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее ночью градоначальник также информировал о том, что силы противовоздушной обороны уже уничтожили один БПЛА на подлёте к столице. О пострадавших пока не сообщается.
Напомним, Минобороны России отчиталось об уничтожении вечером 21 мая 77 беспилотников ВСУ. Десятки вражеских дронов российские силы ПВО сбили над семью регионами. По данным мэра Москвы, столичный регион за сутки атаковали не менее 30 БПЛА.