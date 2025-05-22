В Москве вновь закрыли все четыре аэропорта
Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли второй раз с полуночи
Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik
В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели временные ограничения на полёты. Это уже второй случай с начала суток, когда обе воздушные гавани перестают принимать и выпускать самолёты. Ограничения ввели 22 мая в 4:10 утра по московскому времени.
«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04:10 мск», — указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.
Одновременно с этим всё еще остаётся закрытым аэропорт Шереметьево. Там ограничения ввели в 2:45. Также ограничения для самолётов продолжают действовать во Внуково.