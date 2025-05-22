В Москве вновь закрыли все четыре аэропорта

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели временные ограничения на полёты. Это уже второй случай с начала суток, когда обе воздушные гавани перестают принимать и выпускать самолёты. Ограничения ввели 22 мая в 4:10 утра по московскому времени.