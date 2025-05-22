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22 мая, 02:40

В Москве вновь закрыли все четыре аэропорта

Аэропорты Домодедово и Жуковский временно закрыли второй раз с полуночи

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

Аэропорт. Обложка © Freepik / freepik

В столичных аэропортах Домодедово и Жуковский снова ввели временные ограничения на полёты. Это уже второй случай с начала суток, когда обе воздушные гавани перестают принимать и выпускать самолёты. Ограничения ввели 22 мая в 4:10 утра по московскому времени.

«Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Домодедово и Жуковский с 04:10 мск»,указано в сообщении Росавиации в Telegram-канале.

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Одновременно с этим всё еще остаётся закрытым аэропорт Шереметьево. Там ограничения ввели в 2:45. Также ограничения для самолётов продолжают действовать во Внуково.

Лия Мурадьян
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