Ограничения введены в аэропорту Шереметьево, Домодедово и Жуковский открыли
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Меры действуют с 2:45 по московскому времени.
В то же время введённые ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты в 2:47 мск. На данный момент они продолжают действовать во Внуково.
Напомним, после полуночи 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе сил ПВО и уничтожении беспилотников. Всего ночью было ликвидировано пять дронов.