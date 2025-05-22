Ограничения введены в аэропорту Шереметьево, Домодедово и Жуковский открыли

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры действуют с 2:45 по московскому времени.

В то же время введённые ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты в 2:47 мск. На данный момент они продолжают действовать во Внуково.