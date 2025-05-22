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Регион
22 мая, 00:31

Ограничения введены в аэропорту Шереметьево, Домодедово и Жуковский открыли

Утренний вид на аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Утренний вид на аэропорт. Обложка © Freepik / rawpixel.com

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Меры действуют с 2:45 по московскому времени.

В то же время введённые ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты в 2:47 мск. На данный момент они продолжают действовать во Внуково.

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Напомним, после полуночи 22 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе сил ПВО и уничтожении беспилотников. Всего ночью было ликвидировано пять дронов.

Артур Лапсаков
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