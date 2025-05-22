Силы ПВО сбили ещё пять беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё пять украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник в телеграм-канале.