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Регион
22 мая, 02:12

Силы ПВО сбили ещё пять беспилотников, летевших на Москву

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё пять украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник в телеграм-канале.

Таким образом с полуночи 22 мая военные ликвидировали уже 23 дрона на подлёте к столице.

Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА за ночь возросло до 18
Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА за ночь возросло до 18

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении в Туле обломков сбитого беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших. А ликвидация одного из дронов в регионе попала на видео.

Артур Лапсаков
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