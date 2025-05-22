Силы ПВО сбили ещё пять беспилотников, летевших на Москву
ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России
Силы противовоздушной обороны ликвидировали ещё пять украинских беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака ещё пяти БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил градоначальник в телеграм-канале.
Таким образом с полуночи 22 мая военные ликвидировали уже 23 дрона на подлёте к столице.
Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о падении в Туле обломков сбитого беспилотника. К счастью, обошлось без пострадавших. А ликвидация одного из дронов в регионе попала на видео.