Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА за ночь возросло до 18

Количество беспилотников, которые сбили российские военные на подлёте к Москве, возросло до 18. Об очередной атаке БПЛА, отраженной силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, что ранее мэр столицы сообщал о ликвидации четырёх летевших на Москву украинских дронов. На тот момент власти сообщили, что на месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб. Информации о последствиях происшествия не было.