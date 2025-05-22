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Регион
22 мая, 01:34

Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА за ночь возросло до 18

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Количество беспилотников, которые сбили российские военные на подлёте к Москве, возросло до 18. Об очередной атаке БПЛА, отраженной силами противовоздушной обороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны сбит один вражеский БПЛА, летевший на Москву»,написал мэр города в Telegram-канале.

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Напомним, что ранее мэр столицы сообщал о ликвидации четырёх летевших на Москву украинских дронов. На тот момент власти сообщили, что на месте падения обломков трудятся специалисты экстренных служб. Информации о последствиях происшествия не было.

Лия Мурадьян
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