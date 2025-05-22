Военные сбили ещё четыре летевших на Москву БПЛА

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что военные уничтожили ещё четыре летевших на столицу БПЛА. По данным на 3:50 утра, число сбитых за ночь беспилотников в Подмосковье возросло до 17.

«Военные отразили атаку ещё четырёх украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.

Власти уточнили, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.