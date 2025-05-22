Военные сбили ещё четыре летевших на Москву БПЛА
БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что военные уничтожили ещё четыре летевших на столицу БПЛА. По данным на 3:50 утра, число сбитых за ночь беспилотников в Подмосковье возросло до 17.
«Военные отразили атаку ещё четырёх украинских беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в Telegram-канале.
Власти уточнили, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.
Напомним, Киев предпринимает попытки атаковать Москву с обеда 21 мая. Однако все дроны успешно ликвидируют силы противовоздушной обороны. После полуночи 22 мая военные сбили уже 17 дронов. Кроме того, в аэропортах Москвы продолжают действовать временные ограничения на полёты.