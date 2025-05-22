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22 мая, 01:01

Военные сбили ещё четыре летевших на Москву БПЛА

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

БПЛА. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки украинских беспилотников на Москву. Мэр Сергей Собянин сообщил, что военные уничтожили ещё четыре летевших на столицу БПЛА. По данным на 3:50 утра, число сбитых за ночь беспилотников в Подмосковье возросло до 17.

«Военные отразили атаку ещё четырёх украинских беспилотников, летевших на Москву»,написал Собянин в Telegram-канале.

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Власти уточнили, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб. О последствиях не сообщается.

Напомним, Киев предпринимает попытки атаковать Москву с обеда 21 мая. Однако все дроны успешно ликвидируют силы противовоздушной обороны. После полуночи 22 мая военные сбили уже 17 дронов. Кроме того, в аэропортах Москвы продолжают действовать временные ограничения на полёты.

Лия Мурадьян
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