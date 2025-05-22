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22 мая, 00:52

Уничтожение украинского БПЛА над Тульской областью попало на видео

Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Тульской областью сняли на камеру. На кадрах, которые публикует Telegram-канал SHOT, видно ликвидацию дрона, а также слышен громкий взрыв.

Момент ликвидации БПЛА в Туле. Видео © Telegram / SHOT

Жители Тулы сообщили о не менее десяти взрывах, которые гремели в небе над городом. На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб. Губернатор региона Дмитрий Миляев писал, что обломки сбитого дрона упали в городе. Инцидент обошёлся без пострадавших. Опасность атаки БПЛА в области всё ещё сохраняется.

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Обложка © Telegram / SHOT

Лия Мурадьян
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