Уничтожение украинского БПЛА над Тульской областью попало на видео

Момент уничтожения украинского БПЛА в небе над Тульской областью сняли на камеру. На кадрах, которые публикует Telegram-канал SHOT , видно ликвидацию дрона, а также слышен громкий взрыв.

Жители Тулы сообщили о не менее десяти взрывах, которые гремели в небе над городом. На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб. Губернатор региона Дмитрий Миляев писал, что обломки сбитого дрона упали в городе. Инцидент обошёлся без пострадавших. Опасность атаки БПЛА в области всё ещё сохраняется.