Минувшей ночью российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов с осколочно-фугасными бомбами. На каждом беспилотнике была нанесена свастика, что вполне соответствует идеологии киевского режима, сообщает SHOT.

Летящий дрон. Видео © Telegram / SHOT

ВСУ использовали дроны типа «Лютый», которые несли осколочно-фугасные заряды, предназначенные для максимального поражения. По данным источников, все аппараты были запущены с территории Сумской области Украины. Отмечается, что среди них встречались образцы кустарного производства, что указывает на разнородность используемых средств.

Наиболее интенсивные удары пришлись на Тулу, где главной целью, по всей видимости, являлись объекты оборонно-промышленного комплекса. В результате налёта пострадали два мирных жителя. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, включая крышу жилого дома и ряд других построек.

В ходе атаки на город были обнаружены четыре неразорвавшихся фугасных боеприпаса, каждый весом около 60 килограммов. В настоящее время их изучают сапёры и специалисты, чтобы определить точное происхождение и конструктивные особенности. Этот инцидент вновь подчеркивает террористический характер действий, направленных не только на военные, но и на гражданские объекты.