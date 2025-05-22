«Кто ещё не испачкал руки в крови»: Алаудинов предложил солдатам ВСУ встать в один строй с ВС России

Он отметил, что всегда ставил перед собой цель сохранить жизни украинских солдат. Алаудинов считает их братьями, которых нужно «вернуть обратно», чтобы они «проснулись».

«И те из них, кто ещё не испачкал свои руки по локоть в крови, они имеют возможность с нами встать в один строй для того, чтобы мы вместе победили вот это войско Антихриста Даджаля», — приводит слова командира «Ахмата» агентство РИА «Новости»..