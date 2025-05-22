В Министерстве иностранных дел России прокомментировали ситуацию вокруг возможного подписания меморандума с Украиной. Директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин отметил, что нынешнее руководство страны не может считаться легитимным подписантом.

«Важно, чья подпись будет стоять на документах, поскольку действующий «руководитель» Украины давно утратил внутреннюю и внешнюю легитимность. Это может вызвать серьёзные проблемы с действительностью любого соглашения», – заявил Мусихин в интервью ТАСС.

Для успешного оформления документа необходим человек, обладающий мандатом народа. По словам дипломата, нужно, чтобы украинцы в свободном волеизъявлении выбрали нового лидера – только тогда можно будет говорить о легитимном подписанте. Мусихин также подчеркнул, что Владимир Зеленский не подходит для этой роли.

В МИД отметили, что хотя формально у главы украинского парламента есть полномочия на подписание, вопрос о том, позволят ли ему это сделать внутри страны, остаётся открытым. Мусихин также указал на необходимость выбора правильного подписанта для меморандума, обсуждавшегося между президентами России и США, и выразил сомнение в возможности найти такого человека в текущих условиях.