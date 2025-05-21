Динамично, но не публично: В Кремле рассказали о работе над меморандумом с Украиной
Песков: Работа по меморандуму с Украиной идет динамично
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Работа над меморандумом о будущем мирном договоре с Украиной идёт динамично, однако при этом она не сможет быть полностью публичной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс, работают все динамично. Мы будем вас информировать», — сказал представитель Кремля. — «Разумеется, большая часть этой работы ведется в дискретном режиме».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Москва готова сотрудничать с Киевом в разработке меморандума о мирном договоре, который может включать вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта. Позже Владимир Зеленский заявил о готовности рассмотреть этот меморандум.