Стали известны новые детали о следующих переговорах РФ и Киева

Во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, возможно, примут участие представители Европы и Соединённых Штатов. Об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо.

Пиньо приветствовала то, что после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп проконсультировался с европейскими лидерами, в том числе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она отметила, что достигнута договорённость о необходимости проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом при участии европейских и американских представителей. Детали о возможном месте проведения встречи пока не разглашаются.