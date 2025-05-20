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Регион
20 мая, 15:35

Стали известны новые детали о следующих переговорах РФ и Киева

Спикер ЕК Пиньо: Следующие переговоры РФ и Киева могут пройти с Европой и США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Во втором раунде переговоров между Украиной и Россией, возможно, примут участие представители Европы и Соединённых Штатов. Об этом на брифинге заявила спикер Еврокомиссии (ЕК) Паула Пиньо.

Пиньо приветствовала то, что после беседы с президентом РФ Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп проконсультировался с европейскими лидерами, в том числе с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен. Она отметила, что достигнута договорённость о необходимости проведения прямых переговоров между Москвой и Киевом при участии европейских и американских представителей. Детали о возможном месте проведения встречи пока не разглашаются.

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Напомним, телефонный разговор между Путиным и президентом США состоялся в понедельник, 19 мая и, как отмечал глава РФ, длился более двух часов. Обсуждение коснулось, в частности, путей мирного урегулирования ситуации на Украине. Путин подчеркнул, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом, который мог бы лечь в основу будущего мирного соглашения. Со своей стороны хозяин Овального кабинета заявил, что не будет вводить новые санкции против России, поскольку, по его словам, «есть шанс» на достижение договорённости.

Наталья Демьянова
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