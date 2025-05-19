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Регион
19 мая, 17:55

Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня

Трамп: Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении огня

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joseph Sohm

Россия и Украина в скором времени начнут переговоры о прекращении огня и урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

«РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также охарактеризовал разговор с Путиным как «очень хороший», отметив прекрасную атмосферу и взаимопонимание.

Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа лидеров длилась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.

Наталья Демьянова
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