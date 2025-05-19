Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня

Россия и Украина в скором времени начнут переговоры о прекращении огня и урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

«РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также охарактеризовал разговор с Путиным как «очень хороший», отметив прекрасную атмосферу и взаимопонимание.