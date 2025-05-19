Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня
Трамп: Россия и Украина в ближайшее время начнут переговоры о прекращении огня
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Россия и Украина в скором времени начнут переговоры о прекращении огня и урегулировании конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
«РФ и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о полном окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также охарактеризовал разговор с Путиным как «очень хороший», отметив прекрасную атмосферу и взаимопонимание.
Напомним, что сегодня, 19 мая, Путин провёл телефонный разговор с Трампом. Беседа лидеров длилась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив американского лидера за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.