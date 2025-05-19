Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Опубликовано полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление президента России Владимира Путина по итогам разговора с американским лидером Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более двух часов. Глава государства назвал разговор «содержательным, откровенным и весьма полезным», поблагодарив Трампа за участие США в возобновлении прямых переговоров Москвы и Киева.
Заявление Путина по итогам переговоров с Трампом. Видео © Life.ru
«Прежде всего, я поблагодарил президента Соединённых Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между РФ и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения, по поводу возобновления переговоров, которые были прерваны украинской стороной, как известно, ещё в 2022 году», — отметил российский лидер.
Путин, в частности, сообщил о готовности России к обсуждению с Украиной проекта мирного соглашения, включающего прекращение огня и принципы урегулирования конфликта. Президент подчеркнул необходимость достижения взаимоприемлемых компромиссов.
Также глава государства отметил конструктивный характер беседы и выразил удовлетворение её результатами.
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