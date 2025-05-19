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19 мая, 15:18

«Нам нужны результаты»: Вэнс раскрыл детали сделки по Украине, которую Трамп предложит Путину

Вэнс: Трамп предложит Путину восстановление отношений РФ с остальным миром

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предложить президенту России Владимиру Путину восстановление экономических связей Москвы с мировым сообществом в обмен на прекращение огня. При этом представитель Белого дома не исключил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах.

«Мы вполне готовы выйти из переговоров. Президент ясно дал понять: США не намерены топтаться на месте. Нам нужны результаты. <...> Думаю, президент скажет президенту Путину: «Вы серьёзно? Вы действительно готовы?» Ведь предложение Соединённых Штатов всегда было таким: есть множество экономических преимуществ в нормализации отношений между РФ и остальным миром, но вы их не получите, если продолжите конфликт», — сказал Вэнс в разговоре с журналистами.

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До этого вице-президент США заявил, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно по этой причине Трамп собирается поговорить с Путиным. К слову, телефонный разговор двух лидеров идёт прямо сейчас.

Наталья Демьянова
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