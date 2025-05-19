«Нам нужны результаты»: Вэнс раскрыл детали сделки по Украине, которую Трамп предложит Путину

Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предложить президенту России Владимиру Путину восстановление экономических связей Москвы с мировым сообществом в обмен на прекращение огня. При этом представитель Белого дома не исключил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах.

«Мы вполне готовы выйти из переговоров. Президент ясно дал понять: США не намерены топтаться на месте. Нам нужны результаты. <...> Думаю, президент скажет президенту Путину: «Вы серьёзно? Вы действительно готовы?» Ведь предложение Соединённых Штатов всегда было таким: есть множество экономических преимуществ в нормализации отношений между РФ и остальным миром, но вы их не получите, если продолжите конфликт», — сказал Вэнс в разговоре с журналистами.