«Нам нужны результаты»: Вэнс раскрыл детали сделки по Украине, которую Трамп предложит Путину
Вэнс: Трамп предложит Путину восстановление отношений РФ с остальным миром
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность предложить президенту России Владимиру Путину восстановление экономических связей Москвы с мировым сообществом в обмен на прекращение огня. При этом представитель Белого дома не исключил, что Вашингтон может отказаться от участия в переговорах.
«Мы вполне готовы выйти из переговоров. Президент ясно дал понять: США не намерены топтаться на месте. Нам нужны результаты. <...> Думаю, президент скажет президенту Путину: «Вы серьёзно? Вы действительно готовы?» Ведь предложение Соединённых Штатов всегда было таким: есть множество экономических преимуществ в нормализации отношений между РФ и остальным миром, но вы их не получите, если продолжите конфликт», — сказал Вэнс в разговоре с журналистами.
До этого вице-президент США заявил, что украинский мирный процесс заходит в тупик и именно по этой причине Трамп собирается поговорить с Путиным. К слову, телефонный разговор двух лидеров идёт прямо сейчас.