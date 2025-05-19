Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 14:45

Reuters сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался около 17:25 по Московскому времени, передаёт агентство Reuters. Ожидается, что беседа продлится не менее полутора часов.

Стороны затронут ситуацию на Украине, в частности, итоги недавней встречи в Стамбуле, положившей начало первым прямым переговорам Москвы и Киева впервые с 2022 года. Путин и Трамп также могут обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудить возможности восстановления каналов стратегического диалога. Также не исключено, что речь может зайти о вопросах экономического взаимодействия и санкционного давления.

Путин говорит с Трампом из детской музыкальной школы. Ролдугин назвал идеальный саундтрек для беседы
Путин говорит с Трампом из детской музыкальной школы. Ролдугин назвал идеальный саундтрек для беседы

Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, а также текущее состояние российско-американских отношений. В ходе беседы президент России выразил поддержку инициативе о перемирии на Украине и распорядился приостановить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на этот шаг, со стороны Киева встречных действий не последовало.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar