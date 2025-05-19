Reuters сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа

Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался около 17:25 по Московскому времени, передаёт агентство Reuters. Ожидается, что беседа продлится не менее полутора часов.

Стороны затронут ситуацию на Украине, в частности, итоги недавней встречи в Стамбуле, положившей начало первым прямым переговорам Москвы и Киева впервые с 2022 года. Путин и Трамп также могут обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудить возможности восстановления каналов стратегического диалога. Также не исключено, что речь может зайти о вопросах экономического взаимодействия и санкционного давления.