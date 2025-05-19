Reuters сообщил о начале телефонного разговора Путина и Трампа
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Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом начался около 17:25 по Московскому времени, передаёт агентство Reuters. Ожидается, что беседа продлится не менее полутора часов.
Стороны затронут ситуацию на Украине, в частности, итоги недавней встречи в Стамбуле, положившей начало первым прямым переговорам Москвы и Киева впервые с 2022 года. Путин и Трамп также могут обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке, а также обсудить возможности восстановления каналов стратегического диалога. Также не исключено, что речь может зайти о вопросах экономического взаимодействия и санкционного давления.
Напомним, что предыдущий телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся 18 марта. Лидеры обсудили ситуацию на Украине, обстановку на Ближнем Востоке, а также текущее состояние российско-американских отношений. В ходе беседы президент России выразил поддержку инициативе о перемирии на Украине и распорядился приостановить удары по энергетической инфраструктуре. Однако, несмотря на этот шаг, со стороны Киева встречных действий не последовало.