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Регион
19 мая, 17:01

Путин: РФ готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия готова сотрудничать с Украиной в разработке меморандума о мирном договоре, который может включать вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«РФ предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал глава государства.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин провёл разговор с Трампом, их беседа длилась более двух часов. Российский лидер назвал переговоры очень содержательными и весьма откровенными.

Наталья Демьянова
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