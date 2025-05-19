Путин: РФ готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре

Россия готова сотрудничать с Украиной в разработке меморандума о мирном договоре, который может включать вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом.

«РФ предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал глава государства.