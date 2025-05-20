Владимир Зеленский впал в ярость после состоявшегося накануне телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис.

Он напомнил, что ранее Financial Times сообщила об ошеломлённости европейских лидеров после того, как глава Белого дома рассказал им о разговоре с президентом РФ. В его словах не прозвучало готовности к ужесточению курса в отношении Кремля, пишет издание.

«Зеленский также был в ярости, ведь он не получил той поддержки со стороны США, на которую рассчитывал. Он не получил от них санкций», — сказал Меркурис в видео на YouTube.

Разговора Путина с президентом США идёт вразрез с планами главаря киевского режима и европейцев по Украине, поэтому и вызывает у них недовольство. В то же время лидеры России и Штатов находятся в гармонии друг с другом, однако состоявшийся разговор лишь один шаг в долгом процессе, пояснил эксперт.