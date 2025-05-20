Европейских лидеров удивила позиция Трампа по антироссийским мерам

Европейские официальные лица выразили удивление в связи с реакцией американского лидера Дональда Трампа на недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным The Financial Times, хозяин Белого дома дал понять, что не намерен усиливать санкции против Москвы.

Собеседники издания сообщили, что описание беседы между двумя лидерами, представленное Трампом, вызвало удивление среди дипломатов и высокопоставленных представителей стран ЕС. В его словах не прозвучало готовности к ужесточению курса в отношении Кремля.