Европейских лидеров удивила позиция Трампа по антироссийским мерам
FT: ЕС поражён нежеланием Трампа вводить санкции против России
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Европейские официальные лица выразили удивление в связи с реакцией американского лидера Дональда Трампа на недавний разговор с президентом России Владимиром Путиным. По данным The Financial Times, хозяин Белого дома дал понять, что не намерен усиливать санкции против Москвы.
Собеседники издания сообщили, что описание беседы между двумя лидерами, представленное Трампом, вызвало удивление среди дипломатов и высокопоставленных представителей стран ЕС. В его словах не прозвучало готовности к ужесточению курса в отношении Кремля.
Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп всё же обдумывает возможность введения дополнительных санкций в отношении России. Она добавила, что не будет делать преждевременных заявлений от имени президента США, но подтвердила, что эти вопросы обсуждаются и рассматриваются на высшем уровне.