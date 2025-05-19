В Кремле раскрыли, о чём 2 часа говорили Путин и Трамп

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону 2 часа 5 минут. Об итогах беседы журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Сразу после этого лидеры перешли к обсуждению хода переговоров по разрешению украинского конфликта. Однако пока вопрос о временных рамках по достижению возможной договорённости о прекращении огня между Россией и Украиной не затрагивался.

Однако разговор коснулся и других тем. В частности, планируется новый обмен заключёнными между Россией и США в формате 9 на 9.

Лидеры высказались за дальнейшую нормализацию двусторонних отношений РФ и США. Трамп и вовсе заявил, что видит Россию одним из важнейших партнёров своей страны на торгово-экономическом направлении.

Затрагивались и другие международные вопросы. Путин, в частности, приветствовал итоги недавнего турне Трампа по Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ.

Что касается возможности личной встречи, принципиальное согласие сторон есть, но президенты осознают, что такое мероприятие должно быть тщательно проработано. Задания на этот счёт будут даны командам. Зато есть договорённость о регулярных телефонных беседах.

«Трамп так и сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием тебе отвечу, с тобой переговорю», — поделился Ушаков.