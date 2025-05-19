В Кремле раскрыли, о чём 2 часа говорили Путин и Трамп
Ушаков: Путин и Трамп обсудили очередной обмен заключёнными
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото © ТАСС/AP
Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону 2 часа 5 минут. Об итогах беседы журналистам рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.
По его словам, разговор начался с поздравлений главе США, который недавно стал дедушкой в 11-й раз. Путин пожелал здоровья новорождённому и дочери Трампа.
Сразу после этого лидеры перешли к обсуждению хода переговоров по разрешению украинского конфликта. Однако пока вопрос о временных рамках по достижению возможной договорённости о прекращении огня между Россией и Украиной не затрагивался.
Однако разговор коснулся и других тем. В частности, планируется новый обмен заключёнными между Россией и США в формате 9 на 9.
Лидеры высказались за дальнейшую нормализацию двусторонних отношений РФ и США. Трамп и вовсе заявил, что видит Россию одним из важнейших партнёров своей страны на торгово-экономическом направлении.
Затрагивались и другие международные вопросы. Путин, в частности, приветствовал итоги недавнего турне Трампа по Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ.
Что касается возможности личной встречи, принципиальное согласие сторон есть, но президенты осознают, что такое мероприятие должно быть тщательно проработано. Задания на этот счёт будут даны командам. Зато есть договорённость о регулярных телефонных беседах.
«Трамп так и сказал: «Владимир, ты можешь в любой момент поднять трубку, и я с удовольствием тебе отвечу, с тобой переговорю», — поделился Ушаков.
Разговор вышел откровенным, конструктивным и продолжительным, потому что было много отступлений, а кроме того, по словам помощника нашего президента, оба лидера не хотели заканчивать беседу и класть трубку. Кстати, в разговоре по телефону Путин и Трамп называли друг друга по имени.
Напомним, сегодня президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин общался с Трампом из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. После разговора с Путиным Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.