В Кремле раскрыли, с чего Путин начал разговор с Трампом
Ушаков: Путин открыл разговор с Трампом, поздравив его с рождением 11-го внука
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил американского лидера Дональда Трампа с рождением его 11-го внука. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.
Путин пожелал новорожденному и его матери, дочери Трампа, крепкого здоровья. В целом, по словам Ушакова, беседа лидеров прошла в доверительном ключе. Она отражала характер личных отношений, сложившихся у российского президента и Трампа.
«Это был откровенный и конструктивный разговор. Любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — отметил Ушаков в разговоре с журналистами.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. После разговора с Путиным Трамп также анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.