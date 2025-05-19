В Кремле раскрыли, с чего Путин начал разговор с Трампом

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил американского лидера Дональда Трампа с рождением его 11-го внука. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

Путин пожелал новорожденному и его матери, дочери Трампа, крепкого здоровья. В целом, по словам Ушакова, беседа лидеров прошла в доверительном ключе. Она отражала характер личных отношений, сложившихся у российского президента и Трампа.

«Это был откровенный и конструктивный разговор. Любопытно, что он начался с того, что наш президент поздравил Дональда Трампа с рождением уже 11-го его внука и пожелал, естественно, здоровья новорожденному и дочери Трампа», — отметил Ушаков в разговоре с журналистами.