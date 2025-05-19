Трамп после разговора с Путиным заявил об огромном потенциале для торговли между США и РФ

РФ планирует наладить широкомасштабную торговлю с США, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер поддержал эту идею и заявил, что российская сторона имеет безграничный потенциал для увеличения благосостояния.

«У РФ есть огромные возможности для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Её потенциал безграничен. Аналогичным образом, Украина может получить большую выгоду от торговли в процессе восстановления своей страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.