Трамп после разговора с Путиным заявил об огромном потенциале для торговли между США и РФ
Трамп заявил, что РФ намерена наладить широкомасштабную торговлю с США
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РФ планирует наладить широкомасштабную торговлю с США, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер поддержал эту идею и заявил, что российская сторона имеет безграничный потенциал для увеличения благосостояния.
«У РФ есть огромные возможности для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Её потенциал безграничен. Аналогичным образом, Украина может получить большую выгоду от торговли в процессе восстановления своей страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. После разговора с Путиным Трамп также анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.