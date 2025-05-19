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19 мая, 18:01

Трамп после разговора с Путиным заявил об огромном потенциале для торговли между США и РФ

Трамп заявил, что РФ намерена наладить широкомасштабную торговлю с США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

РФ планирует наладить широкомасштабную торговлю с США, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп по итогам разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Американский лидер поддержал эту идею и заявил, что российская сторона имеет безграничный потенциал для увеличения благосостояния.

«У РФ есть огромные возможности для создания огромного количества рабочих мест и увеличения благосостояния. Её потенциал безграничен. Аналогичным образом, Украина может получить большую выгоду от торговли в процессе восстановления своей страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Ранее сообщалось, что телефонный разговор Путина с президентом США состоялся из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. После разговора с Путиным Трамп также анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня.

Полина Никифорова
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