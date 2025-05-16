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15 мая, 21:00

Родился 11-й внук: Вторая дочь президента США Тиффани стала мамой в 31 год

Вторая дочь Трампа Тиффани сообщила о рождении первого ребёнка

Тиффани Трамп с отцом. Обложка © Х / tiffanyatrump

Тиффани Трамп с отцом. Обложка © Х / tiffanyatrump

Американская модель и певица Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, поделилась радостной новостью в соцсети Х – она впервые стала мамой.

Тиффани родила сына, которого назвали Александр Трамп Булос. Этот малыш стал одиннадцатым внуком Дональда Трампа.

Отец ребёнка – миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе, где с гордостью отметил исключительные качества своей дочери и зятя.

Тиффани – единственная дочь Трампа от его брака с моделью Марлой Мейплз, ей сейчас 31 год. Напомним, что в 2019 году Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз: у его сына Эрика и невестки Лары родилась дочь Каролина Дороти.

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Ранее Life.ru писал, что младший сын Трампа отказался прогуливать учёбу и не пришёл на выступление отца в Конгрессе. 18-летний Бэррон Трамп редко появляется на публике, что, впрочем, не мешает ему производить яркое впечатление на американцев – особенно на женщин.

Юния Ларсон
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