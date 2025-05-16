Родился 11-й внук: Вторая дочь президента США Тиффани стала мамой в 31 год

Американская модель и певица Тиффани Трамп, младшая дочь президента США Дональда Трампа, поделилась радостной новостью в соцсети Х – она впервые стала мамой.

Тиффани родила сына, которого назвали Александр Трамп Булос. Этот малыш стал одиннадцатым внуком Дональда Трампа.

Отец ребёнка – миллиардер Майкл Булос, с которым Тиффани связала свою судьбу в 2022 году. О беременности дочери Дональд Трамп сообщил ещё в октябре 2024 года во время выступления в Детройтском экономическом клубе, где с гордостью отметил исключительные качества своей дочери и зятя.