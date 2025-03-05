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5 марта, 04:20

Младший Трамп отказался прогуливать учёбу и не пришёл на выступление отца в Конгрессе

Младший сын Трампа Бэррон не пришёл на выступление отца перед Конгрессом

Бэррон Трамп на инаугурации отца Дональда Трампа. Обложка © ТАСС/AP Photo/Matt Rourke

Бэррон Трамп на инаугурации отца Дональда Трампа. Обложка © ТАСС/AP Photo/Matt Rourke

Младший сын Дональда Трампа Бэррон не присутствовал на выступлении отца в Конгрессе. Его отсутствие связано с учёбой в колледже, пишет Daily Mail.

«Восемнадцатилетний студент учится на первом курсе Нью-Йоркского университета и на этой неделе занят занятиями»,сообщает издание.

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Ранее Бэррон упоминал, что Владимир Зеленский усиленно пытался попасть на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, хотя приглашения так и не получил.

Как сообщал Life.ru, выступление президента перед Конгрессом началось со скандала — из зала вывели техасского конгрессмена Эла Грина, который попытался прервать выступление и отказался сесть на своё место.

Лия Мурадьян
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