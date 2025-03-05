Младший Трамп отказался прогуливать учёбу и не пришёл на выступление отца в Конгрессе

Младший сын Дональда Трампа Бэррон не присутствовал на выступлении отца в Конгрессе. Его отсутствие связано с учёбой в колледже, пишет Daily Mail.

«Восемнадцатилетний студент учится на первом курсе Нью-Йоркского университета и на этой неделе занят занятиями», — сообщает издание.

Ранее Бэррон упоминал, что Владимир Зеленский усиленно пытался попасть на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, хотя приглашения так и не получил.