«Как грин-карта, только круче»: Трамп анонсировал продажу гражданства США

Президент Дональд Трамп объявил о планах США ввести программу «золотой карты» для инвесторов. Эта инициатива позволит состоятельным иностранцам получить американское гражданство, вложив пять миллионов долларов.

«Мы тщательно разработали программу, которую назвали «золотая карта». Она скоро станет доступна за 5 миллионов долларов и позволит успешным предпринимателям со всего мира получить возможность стать гражданами США», — отметил Трамп в своём выступлении перед Конгрессом.

Президент пояснил, что цель этой программы — привлечение людей, которые создают рабочие места и вносят вклад в экономику страны. Это как грин-карта, только круче и более продвинутая, пояснил Трамп. Он также отметил, что инвесторы будут платить налоги у нас и вкладывать средства в экономику США.