Владимир Путин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 23:42

В США раскрыли стоимость ужина с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго

Wired: Стоимость ужина с Дональдом Трампом в его резиденции составляет $5 млн

Президент США Дональд Трамп. Обложка © flickr / Trump White House Archived

Президент США Дональд Трамп. Обложка © flickr / Trump White House Archived

В США есть возможность поужинать с Дональдом Трампом в его роскошной резиденции Мар-а-Лаго. Но за такой эксклюзив придётся заплатить $5 млн. Именно столько стоит приватный ужин с президентом, пишет Wired со ссылкой на источники.

Если же вы готовы разделить стол с другими гостями, цена снижается до $1 млн. Издание подчёркивает, что предложение доступно лишь ограниченному кругу лиц, а подтверждение участия происходит строго в порядке живой очереди.

Трампа хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира
Трампа хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Ранее сообщалось, что званый ужин Трампа в Национальной галерее США перед его инаугурацией в января обошёлся организаторам более чем в $200 млн.

Трамп выступит перед обеими палатами Конгресса в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени. Журналисты полагают, что большая часть выступления политика будет посвящена внутренним проблемам. Однако весьма вероятно, что глава Белого дома затронет конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar