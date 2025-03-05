В США раскрыли стоимость ужина с Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго

В США есть возможность поужинать с Дональдом Трампом в его роскошной резиденции Мар-а-Лаго. Но за такой эксклюзив придётся заплатить $5 млн. Именно столько стоит приватный ужин с президентом, пишет Wired со ссылкой на источники.

Если же вы готовы разделить стол с другими гостями, цена снижается до $1 млн. Издание подчёркивает, что предложение доступно лишь ограниченному кругу лиц, а подтверждение участия происходит строго в порядке живой очереди.

Ранее сообщалось, что званый ужин Трампа в Национальной галерее США перед его инаугурацией в января обошёлся организаторам более чем в $200 млн.