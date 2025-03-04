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4 марта, 13:07

Трампа хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Американский конгрессмен заявил, что выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса объявил о своём намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях.

«Я выдвину кандидатуру Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает её больше», — написал конгрессмен.

Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат
Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддержит присуждение Нобелевской премии мира Дональду Трампу в случае, если тот станет настоящим миротворцем. Лукашенко также отметил, что помимо американцев, в мире существует более 200 народов и этнических групп, а также столько же государств, которые стремятся к улучшению жизни граждан.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Александра Мышляева
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