Трампа хотят выдвинуть на Нобелевскую премию мира

Конгрессмен от Калифорнии Даррел Исса объявил о своём намерении выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом он сообщил у себя в социальных сетях.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поддержит присуждение Нобелевской премии мира Дональду Трампу в случае, если тот станет настоящим миротворцем. Лукашенко также отметил, что помимо американцев, в мире существует более 200 народов и этнических групп, а также столько же государств, которые стремятся к улучшению жизни граждан.