Лукашенко призвал дать Нобелевскую премию мира Трампу, но при одном условии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет поддерживать вручение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу, когда республиканец станет настоящим миротворцем. Об этом лидер республики заявил во время общения с работниками Минского автомобильного завода. Его слова приводит агентство БелТА.

«Если ты миротворец, работай на то, чтобы войн не было. Это ты можешь. Потому что американцы всегда развязывали эти войны. Или подталкивали к войнам. Если ты это сделаешь, ну хочешь быть нобелевским лауреатом — мы тоже тебя поддержим, представим. Хотя там уже Нобелевская премия ничего не значит», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также напомнил Трампу, что, кроме американцев, в мире ещё больше 200 народов и народностей. Столько же государств, которые хотят, чтобы эти народы хорошо жили, заметил белорусский лидер. А вот Америка, по его оценке, себя очень плохо ведёт в последнее время.