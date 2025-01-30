Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат

Илона Маска, предпринимателя и миллиардера, выдвинули на Нобелевскую премию мира за его усилия в поддержке свободы слова и прав человека. Об этом сообщил словенский депутат Европарламента Бранко Гримс в социальной сети X.

«Сегодня было успешно представлено предложение о награждении Илона Маска Нобелевской премией мира 2025 года за его неизменную поддержку фундаментального права человека на свободу выражения мнений и, следовательно, на мир», — отметил он.

Парламентарий выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации «этого сложного проекта». Однако Маск уже заявил, что ему не нужна эта премия.

«Я не хочу никаких премий», — написал Маск в ответ на инициативу Гримса.