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29 января, 23:45

Маск отказался от Нобелевской премии мира, на которую его выдвинул Евродепутат

Илона Маска, предпринимателя и миллиардера, выдвинули на Нобелевскую премию мира за его усилия в поддержке свободы слова и прав человека. Об этом сообщил словенский депутат Европарламента Бранко Гримс в социальной сети X.

«Сегодня было успешно представлено предложение о награждении Илона Маска Нобелевской премией мира 2025 года за его неизменную поддержку фундаментального права человека на свободу выражения мнений и, следовательно, на мир», — отметил он.

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Парламентарий выразил благодарность всем, кто участвовал в реализации «этого сложного проекта». Однако Маск уже заявил, что ему не нужна эта премия.

«Я не хочу никаких премий»,написал Маск в ответ на инициативу Гримса.

Напомним, что основателя SpaceX уже выдвигали на Нобелевскую премию в 2024 году. Тогда кандидатуру Илона Маска предложил норвежский депутат Мариус Нильсен. Премию в итоге присудили японской организации Nihon Hidankyo, объединяющей тех, кто выжил после ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kathy Hutchins

Лия Мурадьян
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