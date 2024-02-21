Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира
Норвежский депутат Нильсен выдвинул Илона Маска на Нобелевскую премию мира
Американский предприниматель, основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск был номинирован на Нобелевскую премию мира. Как сообщает газета The Daily Mail, его кандидатуру предложил норвежский депутат Мариус Нильсен
"Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе наряду с обеспечением коммуникации и связи во всём мире", — заявил парламентарий.
Лауреат Нобелевской премии мира 2024 года станет известен 11 октября. Он выбирается Норвежским Нобелевским комитетом — анонимной группой из пяти человек, назначаемых парламентом страны. Ожидается, что шорт-лист номинантов будет составлен в марте — после подачи заявок.
Ранее Life.ru писал о других кандидатах на Нобелевскую премию мира 2024 года. Так, заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа предложил кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, а член Палаты представителей США от Республиканской партии Клодия Тенни хотела бы видеть победителем в этой номинации бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.
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