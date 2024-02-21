Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира

Американский предприниматель, основатель SpaceX и владелец соцсети X Илон Маск был номинирован на Нобелевскую премию мира. Как сообщает газета The Daily Mail, его кандидатуру предложил норвежский депутат Мариус Нильсен

"Множество технологических компаний, которые основал Маск, которыми он владеет или руководит, направлены на улучшение общества, углубление знаний как о Земле, так и о космосе наряду с обеспечением коммуникации и связи во всём мире", — заявил парламентарий.