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Регион
3 марта, 14:01
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Раскрыты подробности о таинственной «грандиозной ночи», обещанной Трампом

NPR: Трамп 4 марта выступит перед обеими палатами конгресса

Президент США Дональд Трамп выступит перед обеими палатами конгресса в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени. Об этом сообщает National Public Radio (NPR). Ранее республиканец анонсировал «грандиозную ночь.

Американские журналисты полагают, что большая часть выступления политика будет посвящена внутренним проблемам: сокращение госрасходов и увольнение чиновников, нелегальной иммиграции, тарифы и пошлины. Однако весьма вероятно, что глава Белого дома затронет конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

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Ранее американский президент призвал граждан меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах. Хозяин Овального кабинета намерен сконцентрироваться на внутренних угрозах.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Никита Никонов
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