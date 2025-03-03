Раскрыты подробности о таинственной «грандиозной ночи», обещанной Трампом
NPR: Трамп 4 марта выступит перед обеими палатами конгресса
Президент США Дональд Трамп выступит перед обеими палатами конгресса в ночь с 4 на 5 марта по московскому времени. Об этом сообщает National Public Radio (NPR). Ранее республиканец анонсировал «грандиозную ночь.
Американские журналисты полагают, что большая часть выступления политика будет посвящена внутренним проблемам: сокращение госрасходов и увольнение чиновников, нелегальной иммиграции, тарифы и пошлины. Однако весьма вероятно, что глава Белого дома затронет конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
Ранее американский президент призвал граждан меньше беспокоиться о Путине и больше — о мигрантах. Хозяин Овального кабинета намерен сконцентрироваться на внутренних угрозах.
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