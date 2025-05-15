Дональд Трамп допустил, что не поедет на переговоры в Турцию
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский президент Дональд Трамп, завершая официальный визит в ОАЭ, объявил о планах вернуться в Вашингтон, отказавшись от возможной поездки в Турцию, где готовятся российско-украинские переговоры. Ранее 12 мая Трамп допускал возможность своего участия в переговорном процессе.
«Мы завтра уезжаем. Пока пункт назначения неизвестен. Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — заявил республиканец.
Переговоры между российской делегацией во главе с Владимиром Мединским и украинскими представителями, изначально запланированные на 15 мая, перенесены на 16 мая. Причиной стала задержка украинской стороны, которая направилась в Стамбул из Анкары только вечером. Мединский же провёл консультации с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.