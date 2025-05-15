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15 мая, 20:17

Дональд Трамп допустил, что не поедет на переговоры в Турцию

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский президент Дональд Трамп, завершая официальный визит в ОАЭ, объявил о планах вернуться в Вашингтон, отказавшись от возможной поездки в Турцию, где готовятся российско-украинские переговоры. Ранее 12 мая Трамп допускал возможность своего участия в переговорном процессе.

«Мы завтра уезжаем. Пока пункт назначения неизвестен. Вероятно, мы поедем назад в Вашингтон», — заявил республиканец.

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Переговоры между российской делегацией во главе с Владимиром Мединским и украинскими представителями, изначально запланированные на 15 мая, перенесены на 16 мая. Причиной стала задержка украинской стороны, которая направилась в Стамбул из Анкары только вечером. Мединский же провёл консультации с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Артём Гапоненко
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