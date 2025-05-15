Дональд Трамп допустил, что не поедет на переговоры в Турцию

Американский президент Дональд Трамп, завершая официальный визит в ОАЭ, объявил о планах вернуться в Вашингтон, отказавшись от возможной поездки в Турцию, где готовятся российско-украинские переговоры. Ранее 12 мая Трамп допускал возможность своего участия в переговорном процессе.