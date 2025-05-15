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Регион
15 мая, 19:54

В Стамбуле завершились переговоры российской делегации с главой МИД Турции

Завершились переговоры Фидана и Мединского в Стамбуле

Переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с Мединским. Обложка © Пресс-служба МИД Турции

Переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с Мединским. Обложка © Пресс-служба МИД Турции

В Стамбуле завершились переговоры между российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча прошла в президентском дворце Долмабахче, пишет ТАСС.

«Переговоры завершились», — сказал источник.

Напомним, 15 мая в Турции планировалась встреча между российской и украинской делегациями. Российская сторона в Стамбуле ожидала украинских коллег с раннего утра. В то же время Владимир Зеленский прибыл в Анкару и, едва ступив на землю, выразил недовольство составом российской переговорной группы. В результате переговоры перенеслись на 16 мая.

Зеленский опубликовал состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле
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Артём Гапоненко
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