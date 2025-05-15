В Стамбуле завершились переговоры российской делегации с главой МИД Турции
Завершились переговоры Фидана и Мединского в Стамбуле
Переговоры министра иностранных дел Турции Хакана Фидана с Мединским. Обложка © Пресс-служба МИД Турции
В Стамбуле завершились переговоры между российской делегацией во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Встреча прошла в президентском дворце Долмабахче, пишет ТАСС.
«Переговоры завершились», — сказал источник.
Напомним, 15 мая в Турции планировалась встреча между российской и украинской делегациями. Российская сторона в Стамбуле ожидала украинских коллег с раннего утра. В то же время Владимир Зеленский прибыл в Анкару и, едва ступив на землю, выразил недовольство составом российской переговорной группы. В результате переговоры перенеслись на 16 мая.