Трамп выразил уверенность в том, что Путин стремится к миру на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в достижении мира на украинской территории. Заявление хозяина Белого дома прозвучало после завершения церемонии подписания одного из американских законопроектов.

По информации пресс-пула Белого дома, Трампу задали два вопроса: хочет ли Путин мира на Украине и считает ли возможным участие Папы Римского Льва XIV в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер утвердительно ответил на оба, однако эти слова не попали в прямой эфир — их заглушил оркестр.