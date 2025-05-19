Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 20:59

Трамп выразил уверенность в том, что Путин стремится к миру на Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / bella1105

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что глава российского государства Владимир Путин заинтересован в достижении мира на украинской территории. Заявление хозяина Белого дома прозвучало после завершения церемонии подписания одного из американских законопроектов.

По информации пресс-пула Белого дома, Трампу задали два вопроса: хочет ли Путин мира на Украине и считает ли возможным участие Папы Римского Льва XIV в переговорах по мирному урегулированию. Американский лидер утвердительно ответил на оба, однако эти слова не попали в прямой эфир — их заглушил оркестр.

Трамп заявил, что Ватикан готов принять переговоры РФ и Украины
Трамп заявил, что Ватикан готов принять переговоры РФ и Украины

Напомним, 19 мая президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин общался с Трампом из образовательного центра «Сириус», где он находился с визитом. Диалог лидеров длился более двух часов. Помощник главы российского государства Юрий Ушаков рассказал о чём, разговаривали президенты.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar