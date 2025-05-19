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19 мая, 18:27

Трамп заявил, что Ватикан готов принять переговоры РФ и Украины

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Paopano

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Paopano

Ватикан крайне заинтересован в том, чтобы стать площадкой для переговоров между Россией и Украиной. Об этом по итогам телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным заявил лидер США Дональд Трамп.

«Ватикан в лице папы римского сообщил, что был бы весьма заинтересован в том, чтобы принять переговоры», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом
Life.ru публикует полное заявление Путина по итогам разговора с Трампом

Напомним, сегодня президенты РФ и США провели телефонный разговор. Путин общался с Трампом из образовательного центра «Сириус», где российский лидер находился с визитом. Диалог лидеров уже завершился, он длился более двух часов. После разговора с Путиным Трамп анонсировал немедленные переговоры между РФ и Киевом о прекращении огня. В Кремле также рассказали, о чём говорили политики.

Александра Вишнякова
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