«Вопрос остаётся на столе»: Трамп намерен ввести новые санкции против России
Белый дом: Трамп рассматривает вопрос о введении новых санкций против РФ
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп обдумывает возможность введения дополнительных санкций в отношении России, о чём сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт.
«Думаю, все варианты остаются на столе, да», — заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о новом пакете вторичных санкций.
Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не будет делать преждевременных заявлений от имени президента по поводу каких-либо обязательств или решений. Однако она подтвердила, что эти вопросы обсуждаются и рассматриваются на высшем уровне.
По словам Левитт, Трамп планирует публично прокомментировать результаты своих предстоящих телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и бывшим комиком Владимиром Зеленским.
Ранее агентство Reuters сообщило о начале телефонного разговора Путина и Трампа. Беседа двух лидеров началась около 17:25 по Московскому времени. Перед тем, как созвониться с президентом РФ, Трамп разговаривал с Зеленским.