«Вопрос остаётся на столе»: Трамп намерен ввести новые санкции против России

«Думаю, все варианты остаются на столе, да», — заявила Левитт журналистам, отвечая на вопрос о новом пакете вторичных санкций.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что не будет делать преждевременных заявлений от имени президента по поводу каких-либо обязательств или решений. Однако она подтвердила, что эти вопросы обсуждаются и рассматриваются на высшем уровне.