Глава киевского режима Владимир Зеленский позвонил президенту США Дональду Трампу и провёл с ним переговоры. Об этом сообщили в украинском телемарафоне «Единые новости».

Бывший комик, возможно, хотел обсудить с американским лидером некоторые вопросы, чтобы помешать его переговорам с Владимиром Путиным.

Напомним, что сегодня, 19 мая, на 17:00 по московскому времени были назначены телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США. Однако на данный момент неизвестно, общаются ли между собой лидеры.