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Регион
19 мая, 14:28

Зеленский провёл телефонный разговор с Трампом

Трамп и Зеленский. Обложка © ТАСС / АР

Трамп и Зеленский. Обложка © ТАСС / АР

Глава киевского режима Владимир Зеленский позвонил президенту США Дональду Трампу и провёл с ним переговоры. Об этом сообщили в украинском телемарафоне «Единые новости».

«Деталей разговора пока нет», — сообщили в эфире.

Бывший комик, возможно, хотел обсудить с американским лидером некоторые вопросы, чтобы помешать его переговорам с Владимиром Путиным.

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Напомним, что сегодня, 19 мая, на 17:00 по московскому времени были назначены телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США. Однако на данный момент неизвестно, общаются ли между собой лидеры.

Алиса Хуссаин
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